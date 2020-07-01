У Дніпрі розшукують зниклу безвісти дівчину. Фото

Аліна Рашевська Події 12:59, 1.07.2020

У Дніпрі безслідно зникла 20-річна Варвара Заніна.

Містянка пішла на прогулянку 28 червня, проте додому так і не повернулася. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив батько зниклої дівчини Давид Занін.

За його словами, телефон Варвари увімкнений, проте на дзвінки та повідомлення вона не відповідає. Раніше студентка не йшла з дому без попередження і не зникала.

У Дніпрі розшукують зниклу безвісти дівчину
Facebook/Давид Занін

Якщо у Вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Варвари, повідомляйте за телефоном 067-564-86-75.

У Дніпрі розшукують зниклу безвісти дівчину
Facebook/Давид Занін

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві майже п'ять місяців розшукують безвісти зниклу неповнолітню Ліберті Боднар.

Коментувати
Дніпро Події

Дивіться також

Депутат-педофіл роками полював на дітей, а потім ховався в Києві. Ексклюзивні деталі

Сили ООС завдали великих втрат терористам на Донбасі: десятки ліквідованих і поранених

На Хмельниччині місцеві жителі повстали проти української військової техніки

ЄС затвердив список країн, із яких дозволено в'їзд: Україна не потрапила

Клялися воювати до перемоги й віддали життя: історії захисників України, які загинули у червні на Донбасі