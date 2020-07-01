У Дніпрі розшукують зниклу безвісти дівчину. Фото
У Дніпрі розшукують зниклу безвісти дівчину. Facebook/Давид Занін
У Дніпрі безслідно зникла 20-річна Варвара Заніна.
Містянка пішла на прогулянку 28 червня, проте додому так і не повернулася. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив батько зниклої дівчини Давид Занін.
За його словами, телефон Варвари увімкнений, проте на дзвінки та повідомлення вона не відповідає. Раніше студентка не йшла з дому без попередження і не зникала.
У Дніпрі розшукують зниклу безвісти дівчину Facebook/Давид Занін
Якщо у Вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Варвари, повідомляйте за телефоном 067-564-86-75.
У Дніпрі розшукують зниклу безвісти дівчину Facebook/Давид Занін
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві майже п'ять місяців розшукують безвісти зниклу неповнолітню Ліберті Боднар.