У Дніпрі розшукують зниклу безвісти дівчину. Фото

У Дніпрі безслідно зникла 20-річна Варвара Заніна.

Містянка пішла на прогулянку 28 червня, проте додому так і не повернулася. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив батько зниклої дівчини Давид Занін.

За його словами, телефон Варвари увімкнений, проте на дзвінки та повідомлення вона не відповідає. Раніше студентка не йшла з дому без попередження і не зникала.

У Дніпрі розшукують зниклу безвісти дівчину Facebook/Давид Занін

Якщо у Вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Варвари, повідомляйте за телефоном 067-564-86-75.

У Дніпрі розшукують зниклу безвісти дівчину Facebook/Давид Занін

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві майже п'ять місяців розшукують безвісти зниклу неповнолітню Ліберті Боднар.