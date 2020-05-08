У Дніпрі розшукують зниклого підлітка. Фото

У Дніпрі розшукують зниклого безвісти 16-річного Сергія Вакуленка.

Хлопець втік з лікарні на вулиці Бехтерєва 7 квітня. З тих пір про його місцезнаходження нічого не відомо, повідомили в Facebook-групі "Пошук зниклих дітей".

Якщо у вас є яка-небудь інформація про місцезнаходження Сергія, поліція просить повідомити на лінію "102" або за телефонами: 732-07-00, 098-172-11-84.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині поліція оголосила в розшук 22-річну Анну Антонюк з Кривого Рогу. Дівчина пішла на роботу, однак після закінчення зміни додому так і не повернулася.