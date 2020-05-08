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8 травня • оновлено в 15:41
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Аліна Рашевська
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У Дніпрі розшукують зниклого підлітка. Фото

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У Дніпрі розшукують зниклого безвісти 16-річного Сергія Вакуленка.

Хлопець втік з лікарні на вулиці Бехтерєва 7 квітня. З тих пір про його місцезнаходження нічого не відомо, повідомили в Facebook-групі "Пошук зниклих дітей".

Якщо у вас є яка-небудь інформація про місцезнаходження Сергія, поліція просить повідомити на лінію "102" або за телефонами: 732-07-00, 098-172-11-84.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині поліція оголосила в розшук 22-річну Анну Антонюк з Кривого Рогу. Дівчина пішла на роботу, однак після закінчення зміни додому так і не повернулася.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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