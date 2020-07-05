У Дніпрі розшукують зниклого місяць тому чоловіка. Фото
У Дніпрі розшукують зниклого місяць тому чоловіка. Колаж
У Дніпрі поліція оголосила в розшук 40-річного Дмитра Поздняка.
Чоловік пішов з дому на початку червня. З того часу він не виходить на зв'язок з рідними, повідомляє Інформатор.
Містянин мешкає в районі вулиці Тітова. За словами родичів, він схильний до бродяжництва, може поневірятися по вулиці.
У Дніпрі розшукують зниклого місяць тому чоловіка Інформатор
Якщо Вам що-небудь відомо про місцезнаходження Дмитра, звертайтеся в Соборне відділення поліції: (097) 642-34-22.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в березні 2019 року в Дніпрі безвісти зникла 60-річна Оксана Степанівна Круссер.
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