У Дніпрі розшукують зниклого місяць тому чоловіка. Фото

У Дніпрі розшукують зниклого місяць тому чоловіка. Колаж

У Дніпрі поліція оголосила в розшук 40-річного Дмитра Поздняка.

Чоловік пішов з дому на початку червня. З того часу він не виходить на зв'язок з рідними, повідомляє Інформатор.

Містянин мешкає в районі вулиці Тітова. За словами родичів, він схильний до бродяжництва, може поневірятися по вулиці.

У Дніпрі розшукують зниклого місяць тому чоловіка Інформатор

Якщо Вам що-небудь відомо про місцезнаходження Дмитра, звертайтеся в Соборне відділення поліції: (097) 642-34-22.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в березні 2019 року в Дніпрі безвісти зникла 60-річна Оксана Степанівна Круссер.