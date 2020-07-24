У Дніпрі розшукують зниклого 28-річного чоловіка з інвалідністю. Він зник 21 липня.

Як повідомляє волонтерська група "Пошук зниклих дітей", Віталій проживає на житловому масиві Тополь-1.

Крім того, чоловік має інвалідність – розумово-відсталий. Документи при собі він не мав.

Якщо у Вас є інформація про місцезнаходження Віталія, телефонуйте за номером: 102 або 732-07-00, 098-162-11-84.

У Дніпрі розшукують зниклого чоловіка з інвалідністю. Facebook волонтерської групи "Пошук зниклих дітей"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в селищі Широке Дніпропетровської області в приміщенні територіального центру комплектації і соціальної допомоги знайшли повішеним військовослужбовця. Вранці чоловіка, який наклав на себе руки, виявили офіцери.