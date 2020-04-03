У Дніпрі розшукують зниклого чоловіка: фото і прикмети

У Дніпрі оголосили в розшук безвісти зниклого 31-річного Мартисевича Євгена Леонідовича.

9 березня чоловік пішов з дому, розташованого в провулку Салтикова-Щедріна в Соборному районі. З того часу про його місцезнаходження нічого не відомо, повідомляє Інформатор.

Прикмети: зріст - 183 см, вага - 110 кг, щільної статури, кругла голова, коротке темне волосся.

У Дніпрі розшукують зниклого чоловіка Інформатор

Особливі прикмети: шрам на голові, розміром близько 4 см, на обличчі з лівого боку знизу на щелепі шрам від операції, довжиною близько 4 см, шрам на переніссі, шрами на передпліччі від ножа.

Був одягнений: в спортивний костюм Adidas, кофту темно-зеленого кольору з темно-коричневими вставками, чорні штани, білі шкіряні кросівки.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження Євгена, повідомляйте за номерами (097) 642-34-22 або "102".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Інтерпол скасував міжнародний розшук колишнього головного рятувальника Одеської області Володимира Боделана, якого розшукували в рамках кримінальної справи про події 2 травня в Одесі.

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