У Дніпрі розшукують зниклого безвісти 19-річного хлопця. Фото

У Дніпрі безвісти пропав 19-річний Владислав Ватажка. Хлопець з 4 липня не з'являється вдома і не виходить на зв'язок.

Як повідомили у волонтерській групі "Пошук зниклих дітей", сам хлопець живе в селищі Самарівка, але вчиться в Дніпрі – в університеті імені Альфреда Нобеля, і працює в піцерії на вулиці Василя Сухомлинського.

У суботу, 4 липня, він говорив, що збирається зустрітися з друзями після зміни. З тих пір на зв'язок з батьками не виходить, а про його місцезнаходження нічого невідомо.

Зниклий 19-річний Владислав ватажка. Фото "Інформатор"

За словами мами Владислава, вона подала заяву про зникнення в поліцію, але просить допомоги і у місцевих жителів.

Прикмети: зріст 178 см, руде волосся, зачесане назад.

Прохання до всіх, хто володіє інформацією про Владислава, зателефонувати на 102, або ВГ "Пошук зниклих дітей Дніпро" – 098-172-11-84.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі розшукують 38-річну Юлію Васильєву. В останній раз жінка виходила на зв'язок з рідними 6 липня.