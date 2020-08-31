У Дніпрі розшукують зниклого 47-річного чоловіка. Фото та прикмети

У селі Обухівка Дніпропетровської області 30 серпня без вісті зник Борода Віталій Євгенович.

Він відпочивав з сім'єю на базі відпочинку "Зелений вогник", але ближче до вечора пішов у невідомому напрямку і не повернувся, повідомляє "Інформатор".

47-річний чоловік проживає в Синельниково. На базі відпочинку в Обухівці відпочивав з родичами.

Оскільки була інформація від свідків, що чоловік купався і пішов під воду, до місця направили водолазів-рятувальників. Однак, провівши обстеження частини акваторії, людини вони не знайшли.

Не виключено, що чоловік може перебувати на острові заповідної зони, або він пішов у зовсім іншому напрямку.

Прикмети: був одягнений у салатові пляжні шорти (без футболки та взуття). Особлива прикмета – шрам після видалення апендициту.

Борода Віталій Євгенович. Фото "Інформатор"

Якщо вам відомо що-небудь про місцезнаходження чоловіка – передайте інформацію на лінію "102" або за телефонами: (050) 556-90-48 – Іван (син), (050) 596-27-38 – Тетяна (дружина), ( 063) 694-21-03 – Євген (друг).

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