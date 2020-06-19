У Дніпрі розшукують небезпечного злочинця: фото і прикмети

Аліна Рашевська Події 15:04, 19.06.2020

У Дніпрі поліція розшукує 32-річного Аревшатяна Татула Тиграновича.

Чоловіка підозрюють у скоєнні злочину. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження містянина, прохання повідомити за телефоном: 097-642-34-22.

У Дніпрі розшукують небезпечного злочинця
ГУ НП в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі журналістів побили за зйомку про порушення карантину.

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