У Дніпрі розшукують небезпечного злочинця: фото і прикмети

У Дніпрі поліція розшукує 32-річного Аревшатяна Татула Тиграновича.

Чоловіка підозрюють у скоєнні злочину. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження містянина, прохання повідомити за телефоном: 097-642-34-22.

У Дніпрі розшукують небезпечного злочинця

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі журналістів побили за зйомку про порушення карантину.