У Дніпрі розшукують двох чоловіків, які напали на жінок

У Дніпрі поліцейські розшукують чоловіків, причетних до двох пограбувань.

Як повідомили в пресслужбі ГУ НП в Дніпропетровській області, 19 серпня та 22 вересня невідомі заволоділи майном потерпілих і зникли з місця злочину (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, 19 серпня по вулиці Антоновича, 36 потерпіла залишила оголошення про продаж золотого ланцюжка на одному з сайтів. По даному оголошенню подзвонив невідомий чоловік, який під час зустрічі пограбував жінку.

Пізніше 22 вересня на автостоянці біля одного з магазинів по вулиці Пастера, 6 невідомий чоловік вихопив з рук місцевої жительки мобільний телефон, після чого зник з місця злочину.

Зараз правоохоронці вживають заходи для встановлення осіб нападників та подальшого їх затримання.

Якщо Ви володієте будь-якою інформацією, яка допоможе встановити місцезнаходження зловмисників, прохання повідомити за телефонами: (093) 538 40 79, (068) 005 66 51. Поліція гарантує анонімність.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпропетровській області Державне бюро розслідувань зловило одного з прокурорів на великому хабарі.