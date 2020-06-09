У Дніпрі розшукують чоловіка з втратою пам'яті: фото і прикмети

Аліна Рашевська Події 17:32, 9.06.2020

У Дніпрі поліція оголосила в розшук зниклого безвісти Віктора Гаврилова.

Чоловік пішов з дому в невідомому напрямку 29 травня. Відомо, що він страждає на втрату пам'яті, повідомляє "Дніпро оперативний".

У Дніпрі розшукують зниклого безвісти Віктора Гаврилова
Дніпро оперативний
У Дніпрі розшукують зниклого безвісти Віктора Гаврилова
Дніпро оперативний

Був одягнений: синій піджак, блакитні джинси, чорна шапка.

Якщо у вас є яка-небудь інформація про місцезнаходження Віктора, поліція просить повідомити на лінію "102" або за номером: 067-800-26-32.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Новомосковську трапився потужний вибух у багатоповерхівці.

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