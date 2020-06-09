Головна Новини
9 червня • оновлено в 18:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Аліна Рашевська
Всі статті автора

У Дніпрі розшукують чоловіка з втратою пам'яті: фото і прикмети

922
Читати матеріал російською

У Дніпрі поліція оголосила в розшук зниклого безвісти Віктора Гаврилова.

Чоловік пішов з дому в невідомому напрямку 29 травня. Відомо, що він страждає на втрату пам'яті, повідомляє "Дніпро оперативний".

У Дніпрі розшукують зниклого безвісти Віктора Гаврилова

У Дніпрі розшукують зниклого безвісти Віктора Гаврилова

Дніпро оперативний

У Дніпрі розшукують зниклого безвісти Віктора Гаврилова

У Дніпрі розшукують зниклого безвісти Віктора Гаврилова

Дніпро оперативний

Був одягнений: синій піджак, блакитні джинси, чорна шапка.

Якщо у вас є яка-небудь інформація про місцезнаходження Віктора, поліція просить повідомити на лінію "102" або за номером: 067-800-26-32.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Новомосковську трапився потужний вибух у багатоповерхівці.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Дніпро Події

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 27 856.

    Вилікувалися: 12 412. Померли: 810.

  • У світі захворіли більше 7,1 млн осіб, загинули – більше 407 тисяч.

  • У США заявили, що знайшли доказ поширення коронавірусу в Китаї ще влітку-2019.

  • До саморобних масок озвучили нову вимогу – тільки так вони зможуть захистити.

  • У ВООЗ заявили, що ситуація з пандемією коронавірусу в Європі поліпшується, проте в цілому в світі вона стає все гіршою.

Новини

Топпублікації

Топблоги