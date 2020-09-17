У Дніпрі розшукують безвісти зниклу дівчину з інвалідністю

У місті Кам'янське Дніпропетровської області безвісти зникла 21-річна Портна Ангеліна Олександрівна.

Дівчина пішла з дому 14 вересня і не повернулася, повідомила Оля Захарцова-Заєць в Facebook-групі Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське).

Як стало відомо, зникла дівчина має інвалідність – вона практично не розуміє, що робить, тому могла піти і забути дорогу.

Прикмети: була одягнена в сіру кофту, сірі штани і помаранчеві туфлі. Зріст 164 см, вага – 80 кг.

Крім того, Ангеліна весь час розмовляє сама з собою та іноді може кричати.

Якщо Ви знаєте про місцезнаходження дівчини, прохання повідомити в поліцію.

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