У Дніпрі розшукують безвісти зниклого чоловіка: фото і прикмети
У Дніпрі правоохоронці розшукують безвісти зниклого Святослава Шевченка. Чоловік зник у червні 2019 року і до цього часу не виходив на зв'язок.
За попередньою інформацією, чоловік міг втратити пам'ять і знаходиться в колі людей без певного місця проживання. Про це OBOZREVATEL повідомили родичі зниклого.
Прикмети: невисокого зросту, з бородою, русяве волосся, зелені очі.
Був одягнений: джинси, спортивна чорна кофта, кросівки марки "Adidas".
Останній раз чоловіка бачили в Дніпрі в готелі "Транзит", за адресою вул. Донецьке шосе, 180.
Якщо ви знайшли або побачили Святослава, будь ласка, повідомте про це його батькові, Геннадію Шевченко, за номером: (050) 224-30-03 або (098) 436-65-30.
Як писав OBOZREVATEL раніше, поліція оголосила в розшук Миколу Григоровича Горіна з Кривого Рогу.