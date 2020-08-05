У Дніпрі розшукують 12-річного хлопчика. Фото та прикмети

У Дніпрі 4 серпня в поліцію надійшла заява про зникнення 12-річного хлопчика.

Батьки повідомили, що їхній син пішов з дому близько 18:30 і не виходить на зв'язок, передає "Інформатор".

Кондратьєв Арсеній живе з батьками в районі вулиці Володимира Вернадського. Він залишив записку та пішов з дому.

Прикмети: був одягнений у футболку з зелено-жовтими смужками, світлі картаті шорти, сині кросівки, окуляри.

У Дніпрі розшукують 12-річного хлопчика. Фото "Інформатор"

Якщо Ви знаєте що-небудь про місцезнаходження хлопчика, то передайте інформацію на лінію "102" або по телефону: (097) 642-34-22 – Соборний відділ поліції.

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