У Дніпрі розкрили багатомільйонну продуктову аферу

Жителі Дніпра незаконно використовували торгові марки українських брендів і збували підроблену сировину для виготовлення продуктів харчування.

Протягом минулого та поточного року групою осіб було виготовлено 200 тонн продукції на суму в 16 мільйонів гривень, повідомили в Департаменті кіберполіції Національної поліції України (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Четверо дніпрян продавали підроблену сировину Поліція Дніпропетровської області

Кіберполіція встановила, що четверо дніпрян збували в інтернеті сировину невідомого походження для виготовлення продуктів харчування. Сировину маскували під бренди українських виробників, використовуючи відповідні торгові знаки.

Основним каналом збуту був власний інтернет-магазин, через який рекламували і продавали продукцію.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки, за результатами яких було вилучено 25 тонн фальсифікованої продукції на загальну суму понад 1 мільйон гривень, комп'ютерну техніку для виготовлення підроблених етикеток, мобільні телефони, банківські картки, печатки і бухгалтерську документацію підконтрольних підприємств.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 229 Кримінального кодексу України – незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування. Зараз фігурантам вже повідомлено про підозру. Слідчі дії тривають.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки Поліція Дніпропетровської області

Поліцейськими було виявлено 25 тонн фальсифікованої продукції Поліція Дніпропетровської області

Аферисти продавали сировину через власний інтернет-магазин Поліція Дніпропетровської області

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