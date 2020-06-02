У Дніпрі розкрили багатомільйонну продуктову аферу
Жителі Дніпра незаконно використовували торгові марки українських брендів і збували підроблену сировину для виготовлення продуктів харчування.
Протягом минулого та поточного року групою осіб було виготовлено 200 тонн продукції на суму в 16 мільйонів гривень, повідомили в Департаменті кіберполіції Національної поліції України (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Кіберполіція встановила, що четверо дніпрян збували в інтернеті сировину невідомого походження для виготовлення продуктів харчування. Сировину маскували під бренди українських виробників, використовуючи відповідні торгові знаки.
Основним каналом збуту був власний інтернет-магазин, через який рекламували і продавали продукцію.
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки, за результатами яких було вилучено 25 тонн фальсифікованої продукції на загальну суму понад 1 мільйон гривень, комп'ютерну техніку для виготовлення підроблених етикеток, мобільні телефони, банківські картки, печатки і бухгалтерську документацію підконтрольних підприємств.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 229 Кримінального кодексу України – незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування. Зараз фігурантам вже повідомлено про підозру. Слідчі дії тривають.
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