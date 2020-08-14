У Дніпрі реанімобіль з немовлям на швидкості збив пішохода-порушника. Фото

Аліна Рашевська Події 08:18, 14.08.2020

У п'ятницю, 14 серпня, в Дніпрі на вулиці Січеславська Набережна чоловік потрапив під колеса автомобіля швидкої допомоги.

Аварія трапилася близько 1:30 ночі в районі будинку №29. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Реанімобіль з увімкненими проблисковими маячками віз новонародженого з 1-го пологового будинку до обласної дитячої лікарні. У якийсь момент на дорогу вибіг чоловік. Попередньо, він знаходився в нетверезому стані. Водій "швидкої" не встиг зреагувати і збив його.

ДТП в Дніпрі
Інформатор

Постраждалого госпіталізували до міської лікарні №16 з переломом руки та травмою голови. Немовля в ДТП не постраждало. Автомобіль, в свою чергу, отримав серйозні механічні пошкодження.

ДТП в Дніпрі
Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі під час пожежі в багатоповерхівці обгорів чоловік.

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