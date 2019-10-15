У Дніпрі раптово помер чоловік на вулиці: подробиці НП

У Дніпрі 15 жовтня на вулиці Робочій на очах у перехожих помер 70-річний чоловік.

Надзвичайна подія трапилася близько 14:00. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі раптово помер чоловік на вулиці Информатор

За словами свідка, чоловік ішов вулицею, а потім раптово впав. Перехожий викликав швидку і кинувся рятувати потерпілого. Хлопець зробив йому масаж серця, однак це не допомогло – через деякий час чоловік уже не подавав жодних ознак життя.

Після приїзду на місце події медики лише констатували смерть. На місці обставини події з'ясовували судово-медичні експерти.

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У Дніпрі на вулиці помер чоловік Информатор

У Дніпрі на вулиці помер чоловік Информатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі винуватець ДТП кинув збитого пішохода на тротуарі. Потерпілий лежав посеред дороги серед розкиданих деталей автомобіля. У місті оголосили план "Перехоплення".

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