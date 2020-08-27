У Дніпрі 26 серпня на вулиці Полігонній сталася дорожньо-транспортна пригода між легковим автомобілем "Kia Ceed" і мікроавтобусом "Mazda".

Як передає "Дніпро оперативний", водій мікроавтобуса був в стані алкогольного сп'яніння і хотів втекти з місця події (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На місце прибули співробітники поліції і виявили, що водій "Mazda" має ознаки алкогольного сп'яніння. На пропозицію поліцейських пройти огляд на алкотестери, чоловік відповів згодою – тест показав вміст алкоголю в крові 2,47 проміле.

У Дніпрі п'яний водій мікроавтобуса влаштував ДТП. Фото "Дніпро оперативний"

Під час складання адмінматеріалів, водій мікроавтобуса намагався кілька разів втекти з місця аварії, тому поліцейським довелося надягти на нього наручники.

Відзначимо, що на водія мікроавтобуса "Mazda" було складено відразу кілька адмінпротоколів, а сам транспортний засіб евакуювали на штрафмайданчик.

У Дніпрі п'яний водій мікроавтобуса влаштував ДТП. Фото "Дніпро оперативний"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі на площі Старомостовій, 2 чоловік опинився під завалами напівзруйнованої будівлі. Покинутий будинок обвалився на потерпілого, коли той шукав у ньому метал.

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