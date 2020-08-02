У Дніпрі п'яний водій іномарки влаштував масову ДТП: є постраждалий. Фото

У неділю, 2 серпня, в Дніпрі на перетині вулиць Набережна Заводська та Метробудівська трапилася аварія за участю автомобілів Volkswagen, Mercedes і Chevrolet.

В результаті ДТП постраждав водій "американця". Чоловіка госпіталізували з підозрою на закриту черепно-мозкову травму, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

ДТП в Дніпрі Інформатор

ДТП в Дніпрі Інформатор

Попередньо, автомобіль Mercedes, за кермом якого знаходився нетверезий водій, рухався вулицею Набережна Заводська в сторону ж/м Парус і різко повернув на Метробудівську, не увімкнувши "поворотник". Тут він зіткнувся з Chevrolet, який їхав у протилежному напрямку. Осколки від удару пошкодили і Volkswagen Passat, що проїздив поруч.

ДТП в Дніпрі Інформатор

ДТП в Дніпрі Інформатор

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