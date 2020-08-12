У вівторок увечері, 11 серпня, в Дніпрі на території ТРЦ загубилася 6-річна дитина.

До торгового центру хлопчика привів його вітчим, він залишив малюка в дитячому центрі, а потім не зміг знайти. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Протягом 40 хвилин чоловік намагався самостійно знайти дитину, а після о 17:30 звернувся за допомогою в поліцію. На місце прибули правоохоронці, вони встановили, що вітчим хлопчика знаходився в стані алкогольного сп'яніння і забув, де залишив сина.

Поліцейські знайшли дитину в дитячому центрі ТРЦ і передали її матері. На обох дорослих склали адміністративні протоколи за невиконання батьківських обов'язків.

У Дніпрі п'яний вітчим загубив 6-річну дитину в ТРЦ Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

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