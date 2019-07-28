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У Дніпрі п'яний син вистрілив в свого батька. Фото

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У Дніпрі 28 липня близько 8:00, на вулиці Гулі Корольової чоловік вистрілив в свого батька.

Як повідомляє Інформатор, нападник був у стані алкогольного сп'яніння (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Стало відомо, що чоловік прийшов додому після вечірки. Між батьком і сином стався конфлікт, в ході якого останній вистрілив в родича зі стрілецької зброї.

Син вистрілив в свого батька

Син вистрілив в свого батька

Регион Online

Відзначимо, що подібні рецидиви в цій сім'ї часто траплялися і раніше.

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Постраждалого доставили в міську лікарні №6 з вогнепальним пораненням.

Той, хто стріляв, закрився вдома і не реагував на вимоги поліції.

Також спочатку чоловік написав на сина заяву в поліцію, проте пізніше відмовився від нього.

Син вистрілив в батька

Син вистрілив в батька

Інформатор

На місці працювали поліція і медики

На місці працювали поліція і медики

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі зіткнулися дві вантажівки: фото і відео жахливої ДТП.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро зброя стрілянина конфлікт
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