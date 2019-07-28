У Дніпрі 28 липня близько 8:00, на вулиці Гулі Корольової чоловік вистрілив в свого батька.
Як повідомляє Інформатор, нападник був у стані алкогольного сп'яніння (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).
Стало відомо, що чоловік прийшов додому після вечірки. Між батьком і сином стався конфлікт, в ході якого останній вистрілив в родича зі стрілецької зброї.
Син вистрілив в свого батька
Регион Online
Відзначимо, що подібні рецидиви в цій сім'ї часто траплялися і раніше.
Постраждалого доставили в міську лікарні №6 з вогнепальним пораненням.
Той, хто стріляв, закрився вдома і не реагував на вимоги поліції.
Також спочатку чоловік написав на сина заяву в поліцію, проте пізніше відмовився від нього.
Син вистрілив в батька
Інформатор
На місці працювали поліція і медики
Інформатор
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі зіткнулися дві вантажівки: фото і відео жахливої ДТП.
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