Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Події

У Дніпрі п'яний чоловік впав під трамвай: відео моторошного інциденту

402 Читати матеріал російською

У Дніпрі 11 серпня на вулиці Бажова п'яного чоловіка ледь не переїхав трамвай.

Інцидент стався на зупинці трамвая №6, салон якого покинув п'яний чоловік, повідомляє Інформатор (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Як з'ясувалося, чоловік зійшов зі сходинок і, як тільки за ним зачинилися двері трамвая, впав.

Чоловік впав під трамвай

Чоловік впав під трамвай

Твой Днепр

Новини
У Дніпрі скасували подорожчання проїзду в електротранспорті: рішення суду

Його голова виявилася буквально в сантиметрі від колеса трамвая, який вже почав рух.

Однак чоловікові пощастило, так як вагоновод вчасно помітив його і зупинився.

Новини
Стало відомо, чому в Дніпрі може подорожчати проїзд в електротранспорті

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі з 3 серпня заплановано подорожчання проїзду в електротранспорті. Але поки цю дію відклали через рішення суду. У мера Дніпра прокоментували таке різке підвищення ціни.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро трамвай чоловік
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...