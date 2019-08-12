У Дніпрі п'яний чоловік впав під трамвай: відео моторошного інциденту

У Дніпрі 11 серпня на вулиці Бажова п'яного чоловіка ледь не переїхав трамвай.

Інцидент стався на зупинці трамвая №6, салон якого покинув п'яний чоловік, повідомляє Інформатор (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Як з'ясувалося, чоловік зійшов зі сходинок і, як тільки за ним зачинилися двері трамвая, впав.

Чоловік впав під трамвай Твой Днепр

Його голова виявилася буквально в сантиметрі від колеса трамвая, який вже почав рух.

Однак чоловікові пощастило, так як вагоновод вчасно помітив його і зупинився.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі з 3 серпня заплановано подорожчання проїзду в електротранспорті. Але поки цю дію відклали через рішення суду. У мера Дніпра прокоментували таке різке підвищення ціни.

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