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24 листопада • оновлено в 14:32
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Яна Коваль

У Дніпрі п'яний чоловік вискочив під колеса ВАЗа

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Від удару житель Дніпра розбив ногою лобове скло, після чого відшатнувся, вдарився головою і впав.

Детальніше про це розповів Інформатор.

ДТП на Слобожанському проспекті

ДТП на Слобожанському проспекті

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23 листопада, біля ТЦ "Наша Правда" чоловік намагався перебігти дорогу, але опинився на капоті ВАЗа. З місця аварії потерпілого з травмами різного ступеня тяжкості забрала швидка допомога.

постраждалого госпіталізували

постраждалого госпіталізували

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Ті, хто був поруч з місцем аварії, підбігли до чоловіка і відтягли його з дороги на тротуар. Очевидці говорили, що потерпілий був сильно п'яний. Він травмував голову і отримав сильні удари, після чого був госпіталізований.

Чоловік намагався перебігти дорогу, але опинився на капоті ВАЗа

Чоловік намагався перебігти дорогу, але опинився на капоті ВАЗа

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Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що син СБУшника часів Януковича протаранив 10 авто в Дніпрі.

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Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП аварія поліція новини
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