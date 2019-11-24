У Дніпрі п'яний чоловік вискочив під колеса ВАЗа

Від удару житель Дніпра розбив ногою лобове скло, після чого відшатнувся, вдарився головою і впав.

Детальніше про це розповів Інформатор.

ДТП на Слобожанському проспекті 34.ua

23 листопада, біля ТЦ "Наша Правда" чоловік намагався перебігти дорогу, але опинився на капоті ВАЗа. З місця аварії потерпілого з травмами різного ступеня тяжкості забрала швидка допомога.

постраждалого госпіталізували dp.informator.ua

Ті, хто був поруч з місцем аварії, підбігли до чоловіка і відтягли його з дороги на тротуар. Очевидці говорили, що потерпілий був сильно п'яний. Він травмував голову і отримав сильні удари, після чого був госпіталізований.

Чоловік намагався перебігти дорогу, але опинився на капоті ВАЗа 34.ua

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що син СБУшника часів Януковича протаранив 10 авто в Дніпрі.

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