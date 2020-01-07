У вівторок, 7 січня, на вулиці Козака Мамая в Дніпрі чоловік напився і почав стріляти по вуличним собакам.

Жертв вдалося уникнути тому що зловмисник стріляв зі стартового пістолета, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Чоловік сидів у дворі свого будинку і періодично стріляв по тваринах, які проходили повз. Це тривало до тих пір, поки місцеві жителі не викликали поліцію. На місце події також направили слідчо-оперативну групу.

За словами свідків, чоловік стріляв в собак від нудьги. Правоохоронці вилучили у дебошира пістолет і доставили його до районного відділу поліції для подальшого розгляду.

У Дніпрі п'яний чоловік відкрив стрілянину на вулиці Інформатор

У дебошира вилучили зброю Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 7 січня на перехресті вулиць Надії Олексієнко та Володимира Антоновича зіткнулися Daewoo і Hyundai. Удар був такої сили, що Daewoo винесло на узбіччя.

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