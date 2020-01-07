Головна Новини
7 січня • оновлено в 21:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Карина Бондаренко

У Дніпрі п'яний чоловік відкрив стрілянину на вулиці

449
Читати матеріал російською

У вівторок, 7 січня, на вулиці Козака Мамая в Дніпрі чоловік напився і почав стріляти по вуличним собакам.

Жертв вдалося уникнути тому що зловмисник стріляв зі стартового пістолета, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Чоловік сидів у дворі свого будинку і періодично стріляв по тваринах, які проходили повз. Це тривало до тих пір, поки місцеві жителі не викликали поліцію. На місце події також направили слідчо-оперативну групу.

Новини
Житель Дніпра роздає насіння дерева, яке бореться з глобальним потеплінням

За словами свідків, чоловік стріляв в собак від нудьги. Правоохоронці вилучили у дебошира пістолет і доставили його до районного відділу поліції для подальшого розгляду.

У Дніпрі п'яний чоловік відкрив стрілянину на вулиці

У Дніпрі п'яний чоловік відкрив стрілянину на вулиці

Інформатор

У дебошира вилучили зброю

У дебошира вилучили зброю

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 7 січня на перехресті вулиць Надії Олексієнко та Володимира Антоновича зіткнулися Daewoo і Hyundai. Удар був такої сили, що Daewoo винесло на узбіччя.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Теги
стрілянина знущання
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги