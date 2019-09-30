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30 вересня • оновлено в 19:21
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У Дніпрі п'яні підлітки напали на чоловіка з сином

1.5т Читати матеріал російською

Увечері 29 вересня в Дніпрі кілька п'яних підлітків напали на чоловіка з сином після словесної перепалки.

Конфлікт стався на зупинці біля квіткового ринку на вулиці Калиновій і різко перейшов в різанину. Про це повідомляє Інформатор.

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П'яні підлітки напали на чоловіка з сином в Дніпрі

П'яні підлітки напали на чоловіка з сином в Дніпрі

Delfi

Відомо, що сварка між молодими хлопцями та чоловіком з сином сталася близько 23:00. Останні, обороняючись, вдарили ножем у руку одного з підлітків.

Поліція затримала учасників конфлікту.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі Дніпропетровської області 77-річний чоловік вистрілив з травматичного зброї собі в голову в міському парку.

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Місце
Україна Дніпро
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