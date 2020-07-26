У Дніпрі п'яні хулігани влаштували стрілянину на пляжі

Аліна Рашевська Події 19:38, 26.07.2020

У неділю, 26 липня, в Дніпрі на вулиці Набережна Заводська компанія молодих людей влаштувала небезпечні розваги на пляжі.

У присутності відпочивальників хулігани почали стріляти по бляшаних банках з пневматичної зброї. Все це супроводжувалося розпиванням спиртних напоїв, повідомляє "Дніпро оперативний".

На зауваження оточуючих молодь ніяк не реагувала. Приборкати бешкетників вдалося правоохоронцям, які оперативно прибули на місце і вилучили зброю.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині пішохід загинув під колесами вантажівки.

Коментувати
Дніпро Події

Дивіться також

У Криму обміліло Чорноріченське водосховище: фото екокатастрофи

Путін раптом нагадав світові, що Антарктиду "відкрили російські моряки"

Терорист у Києві погрожує підривати будинки і вимагає викуп – джерело

Турчинов: абсурдні справи проти Порошенка носять замовний характер

Кличко спіймав на вулиці Києва двох "графітників" і викликав поліцію