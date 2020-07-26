У Дніпрі п'яні хулігани влаштували стрілянину на пляжі. lenoblinform.ru

У неділю, 26 липня, в Дніпрі на вулиці Набережна Заводська компанія молодих людей влаштувала небезпечні розваги на пляжі.

У присутності відпочивальників хулігани почали стріляти по бляшаних банках з пневматичної зброї. Все це супроводжувалося розпиванням спиртних напоїв, повідомляє "Дніпро оперативний".

На зауваження оточуючих молодь ніяк не реагувала. Приборкати бешкетників вдалося правоохоронцям, які оперативно прибули на місце і вилучили зброю.

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