У Дніпрі п'яна дівчина влаштувала потрійне ДТП: відео моменту аварії

У п'ятницю, 7 лютого, в Дніпрі на вулиці Сергія Єфремова зіткнулися три автомобілі - Toyota, Daewoo і Mercedes.

За словами учасників ДТП, дівчина, яка керувала автомобілем Mercedes, була п'яна і зникла з місця аварії. Про це повідомив Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Аварія сталася близько 20:00. Камери готельного комплексу зафіксували момент ДТП. На ньому видно, як Mercedes їхав в сторону аграрного університету. Об'їжджаючи Daewoo, він виїхав на "зустрічку" і в'їхав в Toyota.

Новини Через епідемію грипу в Дніпрі будуть дезінфікувати маршрутки

Від удару Mercedes відкинуло назад, і автомобіль зіткнувся з Daewoo. ДТП заблокувало рух по вулиці Єфремова.

Водії Toyota і Daewoo розповіли, що після ДТП жінка, яка керувала Mercedes, пішла в сторону аграрного університету. За їхніми словами, вона була п'яна. Пізніше на місце приїхала патрульна поліція.

Дівчина влаштувала потрійне ДТП Інформатор

Дівчина влаштувала потрійне ДТП Інформатор

Дівчина влаштувала потрійне ДТП Інформатор

За попередніми даними, в результаті події ніхто не постраждав.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на вулиці Орловській автомобіль Chevrolet скоїв наїзд на хлопчика. Автомобіль зачепив дитину на пішохідному переході.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!