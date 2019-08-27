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У Дніпрі пропала хвора жінка: рідні попросили про допомогу

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У вівторок, 27 серпня, в Дніпрі пропала 84-річна Затолюк Санія Кавиєвна.

Вранці жінка сіла на автобус і не повернулася додому, передає "Інформатор".

Затолюк Санія, пропала 27 серпня в Дніпрі

Затолюк Санія, пропала 27 серпня в Дніпрі

Інформатор

Родичі зниклої повідомили, що у неї проблеми з пам'яттю і цукровий діабет другого типу.

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Відзначається, що вранці її посадили на автобус № 95А в районі ж / м Клочко, а о 7:15 вона вийшла з транспорту на зупинці в районі ж / м Фрунзенський.

Документів і телефону у зниклої не було.

У жінки сиве волосся, коротка стрижка, карі очі, зріст 152 см.

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Всіх, хто може повідомити інформацію про місцезнаходження зниклої, просять повідомити в поліцію.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі знайшли мертвим зниклого чоловіка. Тіло знайшли в кар'єрі на житловому масиві Червоний Камінь, на глибині 8 метрів. Труп був покритий піском, його виявив відпочиваючий, коли пірнав.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
зникла людина поліція
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