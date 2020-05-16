У Дніпрі пропала безвісти неповнолітня дівчина: допоможіть знайти. Фото

У п'ятницю, 15 травня, в Дніпрі неповнолітня Ірина Кравченко пішла з дому і до теперішнього часу не повернулася.

Амур-Нижньодніпровським відділенням поліції встановлюється місцезнаходження Кравченко Ірини Володимирівни 2002 року народження. Про це повідомили в прес-службі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Прикмети: вік 16-17 років, зріст - 150 см, худорлявої статури, волосся русяве до плечей, пофарбовані в рожевий колір, очі зелені, в вухах сережки – "тунелі" білого і чорного кольору.

У Дніпрі пропала 17-річна дівчина Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

У Дніпрі пропала 17-річна дівчина Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Була одягнена: дута чорна куртка, класичні джинси світло синього кольору, червоний светр грубої в'язки, при собі мала пакет поліетиленовий білого кольору.

Поліція просить повідомити про місцезнаходження неповнолітньої по телефону "102", або (098) 310 23, (063) 074 22 13, (099) 077 58 01.

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