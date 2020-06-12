У Дніпрі пройшла сильна злива з градом: фото і відео негоди
У п'ятницю, 12 червня, близько 17:00 на Дніпро обрушилася потужна злива. Вона супроводжувалася сильним вітром, а в певний районах – ще і градом.
Як розповів на своїй сторінці в Facebook заступник міського голови Михайло Лисенко, всього за 15 хвилин випала півторамісячна норма опадів. Як результат – десятки вулиць залишилися затопленими і знеструмленими.
"П'ятдесят сім дерев, що впали. Внаслідок цього 14 обривів ліній електротранспорту та ще 12 ліній електропостачання міськради. Три лікарні без електропостачання. Сім пошкоджених транспортних засобів мешканців міста деревами, що впали", – написав Лисенко.
Окремі райони міста засипало ще і градом. Місцеві жителі поділилися фотографіями опадів в соціальних мережах.
На Слобожанському проспекті поривом вітру знесло надувний батут. На щастя, до цього моменту відвідувачі встигли покинути атракціон.
За інформацією інтернет-видання "Дніпро оперативний", на вулиці Жуковського блискавка вдарила в дерево. В результаті стовбур впав на припарковану поруч іномарку. Попередньо, в пригоді обійшлося без постраждалих.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Україну обрушилися зливи з грозами і градом. У містах зупинився транспорт і зникло світло.