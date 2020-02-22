Головна Новини
22 лютого • оновлено в 16:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Ігор Кравченко

У Дніпрі пройшла хвиля автомобільних пограбувань. Відео

261
Читати матеріал російською

У Дніпрі на житловому масиві Лівобережний пройшла хвиля автомобільних пограбувань.

За попередньою інформацією, постраждало до 15 автомобілів. Про це повідомили в Telegram-каналі Х**вий Дніпро.

Один з власників автомобіля зняв на відео результати "роботи" автомобільних грабіжників. У його машини вибито заднє вікно, а всередині вивернуті всі речі. Крім цього пошкоджений був також автомобіль, який стояв поруч.

На житловому масиві Лівобережний активізувалися автомобільні грабіжники

На житловому масиві Лівобережний активізувалися автомобільні грабіжники

Telegram/Х**вий Дніпро

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на Набережній Перемоги серед гаражів виявили 15-річну дівчинку. На її тілі були сліди насильства. За побиття поліцейські затримали 19-річного хлопця.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги