У Дніпрі пройшла хвиля автомобільних пограбувань. Відео

У Дніпрі на житловому масиві Лівобережний пройшла хвиля автомобільних пограбувань.

За попередньою інформацією, постраждало до 15 автомобілів. Про це повідомили в Telegram-каналі Х**вий Дніпро.

Один з власників автомобіля зняв на відео результати "роботи" автомобільних грабіжників. У його машини вибито заднє вікно, а всередині вивернуті всі речі. Крім цього пошкоджений був також автомобіль, який стояв поруч.

На житловому масиві Лівобережний активізувалися автомобільні грабіжники Telegram/Х**вий Дніпро

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на Набережній Перемоги серед гаражів виявили 15-річну дівчинку. На її тілі були сліди насильства. За побиття поліцейські затримали 19-річного хлопця.

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