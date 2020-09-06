У Дніпрі при наїзді авто на відбійник постраждали 4 людини. Фото і відео

У Дніпрі на Амурському мосту 5 вересня автомобіль Hyundai влетів у розділову огорожу.

У салоні іномарки перебували п'ять осіб, двоє з яких – діти. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Потерпілу з переломом руки доставили до міської клінічної лікарні №6. Ще одну постраждалу госпіталізували до лікарні №16. Вона отримала перелом кісток носа.

Також для медичного огляду до дитячої лікарні на Космічній доставили двох маленьких пасажирів. Їм вдалося уникнути серйозних травм.

У Дніпрі на Амурському мосту трапилася ДТП. Інформатор

В результаті аварії постраждали 4 людини. Інформатор

Автомобіль Hyundai влетів в розділову огорожу. Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі крадій кабелю зламав поліцейському ключицю під час затримання.