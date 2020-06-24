У Дніпрі пожежа ледь не знищила двоповерховий житловий будинок. Фото і відео

Пожежа мало не знищила житловий будинок

У Дніпрі на вулиці Олешківській Самарського району 23 червня зайнявся житловий будинок. Вогонь охопив другий поверх і дах.

Повідомлення про загорання на пульт рятувальників надійшло близько 16.00, повідомили в пресслужбі Державної Служби Надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Пожежа мало не знищила житловий будинок dp.dsns.gov.ua

Співробітники ДСНС, які прибули на місце події встановили, що дерев'яні перекриття та приміщення другого поверху будинку повністю охоплені полум'ям. Існує загроза розповсюдження пожежі на господарські будівлі та гараж, які знаходяться поблизу пожежі.

Пожежа мало не знищила житловий будинок dp.dsns.gov.ua

Пожежа мало не знищила житловий будинок dp.dsns.gov.ua

Вогонь знищив дах будинку на площі 150 квадратних метрів, пошкодив дерев'яне перекриття на площі 50 квадратних метрів.

Пожежа мало не знищила житловий будинок dp.dsns.gov.ua

Пожежа мало не знищила житловий будинок dp.dsns.gov.ua

Загиблих і постраждалих немає. Пожежу ліквідували о 17:47. До її усунення залучили 15 працівників ДСНС в Дніпропетровській області. Причини і обставини займання з'ясовуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в понеділок, 22 червня, в селі Кам'янка Дніпропетровської області загорівся один з цехів на території заводу будівельного кріплення.