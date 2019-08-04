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У Дніпрі потужна пожежа знищила цілий будинок: загинула жінка

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Потужна пожежа сталася в житловому будинку по вул. Звивиста в Дніпрі в неділю, 4 серпня.

Повідомлення про пожежу надійшло в службу порятунку о 5:19, передає пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій У Дніпропетровській області.

У Дніпрі на вул. Звивистій пожежа знищила цілий будинок

У Дніпрі на вул. Звивистій пожежа знищила цілий будинок

Інформатор

"Прибувши на місце рятувальники встановили, що пожежа виникла в середині одноповерхового житлового будинку. Вогнем знищено дах, перекриття та домашні речі на загальній площі 250 кв. м", — сказано в повідомленні пресслужби.

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В 6:27 рятувальники локалізували вогонь.

У будинку пожежники виявили тіло жінки без ознак життя.

До ліквідації пожежі залучили 15 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Причини пожежі та загибелі жінки встановлять правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 23 липня на Дніпропетровщині вибухнула маршрутка.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро пожежа ГосЧС
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