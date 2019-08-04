У Дніпрі потужна пожежа знищила цілий будинок: загинула жінка

Потужна пожежа сталася в житловому будинку по вул. Звивиста в Дніпрі в неділю, 4 серпня.
Повідомлення про пожежу надійшло в службу порятунку о 5:19, передає пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій У Дніпропетровській області.
У Дніпрі на вул. Звивистій пожежа знищила цілий будинок
Інформатор
"Прибувши на місце рятувальники встановили, що пожежа виникла в середині одноповерхового житлового будинку. Вогнем знищено дах, перекриття та домашні речі на загальній площі 250 кв. м", — сказано в повідомленні пресслужби.
В 6:27 рятувальники локалізували вогонь.
У будинку пожежники виявили тіло жінки без ознак життя.
До ліквідації пожежі залучили 15 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Причини пожежі та загибелі жінки встановлять правоохоронці.
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