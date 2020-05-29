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29 травня • оновлено в 18:36
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Софія Ковнір
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У Дніпрі потужна пожежа знищила трамвай: рятувальники були безсилі. Фото

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У Дніпрі, 29 травня, о 15:25 в Новокодацькому районі загорівся трамвай.

Подія трапилася на вулиці Ударників, повідомили в пресслужбі Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі загорівся трамвай

У Дніпрі загорівся трамвай

Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетовській області

Як стало відомо, пожежа виникла в пасажирському вагоні трамвая маршруту №19.

На час прибуття, рятувальники не змогли оперативно приступити до гасіння пожежі, так як лінія пересування електротранспорті була під напругою.

У Дніпрі загорівся трамвай

У Дніпрі загорівся трамвай

Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Під час пожежі у вагоні не було пасажирів. Трамвай рухався не по звичному маршруту, а транспортував інший вагон в депо на ремонт.

Як повідомили в пресслужбі, пожежа охопила 30 кв. метра. О 15:46 вона була локалізована, а о 16:09 – ліквідована.

Відмітимо, що до ліквідації було залучено 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.

У Дніпрі загорівся трамвай

У Дніпрі загорівся трамвай

Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У Дніпрі загорівся трамвай

У Дніпрі загорівся трамвай

Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі сталася масштабна пожежа в покинутому будинку. До гасіння пожежі залучили чотирьох надзвичайників та одну одиницю пожежно-рятувальної техніки.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Теги
пожежа трамвай
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