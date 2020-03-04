У Дніпрі посеред вулиці впала і померла жінка. Фото 18+

У вівторок, 3 березня, в Дніпрі на вулиці Богдана Хмельницького померла жінка.

За словами очевидців, вона стояла біля під'їзду гуртожитку, а потім різко впала. Люди викликали "швидку", але до приїзду лікарів її серце перестало битися, повідомляє Інформатор. Увага! Фото 18+

Мешканці будинку розповіли, що померла жила там одна. Імовірно, їй близько 60 років. На місце події викликали правоохоронців.

У Дніпрі посеред вулиці впала і померла жінка Інформатор

У Дніпрі посеред вулиці впала і померла жінка Інформатор

У Дніпрі посеред вулиці впала і померла жінка Інформатор

У Дніпрі посеред вулиці впала і померла жінка Інформатор

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі екскаватор збив жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці. Аварія сталася в декількох метрах від пішохідного переходу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!