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4 березня • оновлено в 11:33
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Карина Бондаренко

У Дніпрі посеред вулиці впала і померла жінка. Фото 18+

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У вівторок, 3 березня, в Дніпрі на вулиці Богдана Хмельницького померла жінка.

За словами очевидців, вона стояла біля під'їзду гуртожитку, а потім різко впала. Люди викликали "швидку", але до приїзду лікарів її серце перестало битися, повідомляє Інформатор. Увага! Фото 18+

Мешканці будинку розповіли, що померла жила там одна. Імовірно, їй близько 60 років. На місце події викликали правоохоронців.

У Дніпрі посеред вулиці впала і померла жінка

У Дніпрі посеред вулиці впала і померла жінка

Інформатор

У Дніпрі посеред вулиці впала і померла жінка

У Дніпрі посеред вулиці впала і померла жінка

Інформатор

У Дніпрі посеред вулиці впала і померла жінка

У Дніпрі посеред вулиці впала і померла жінка

Інформатор

У Дніпрі посеред вулиці впала і померла жінка

У Дніпрі посеред вулиці впала і померла жінка

Інформатор

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі екскаватор збив жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці. Аварія сталася в декількох метрах від пішохідного переходу.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
смерть
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