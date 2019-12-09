У Дніпрі увечері 8 грудня неподалік від залізничного вокзалу рятували чоловіка, якому раптово стало погано посеред вулиці.

На допомогу дніпрянинові викликали швидку, однак медики виявилися безсилі. Про це повідомили в Telegram-каналі "Х***вий Дніпро".

У Дніпрі посеред вулиці на очах у натовпу помер чоловік ruinformer.com

На місце події прибули дві бригади "швидкої допомоги" і наряд патрульних. Стан чоловіка був критичним, тому медики почали проводити реанімацію прямо посеред вулиці на землі. Для запуску серця тричі застосовували дефібрилятор, однак це не допомогло – через кілька хвилин потерпілий помер.

Точна причина смерті стане відома після проведення судмедекспертизи.

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У Дніпрі посеред вулиці на очах у натовпу помер чоловік Telegram-канал "Х***вий Дніпро"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі озброєна банда влаштувала стрілянину на парковці. Стрілявші перебували в стані алкогольного сп'яніння. Причиною їхнього конфлікту послужило паркувальне місце.

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