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31 березня • оновлено в 13:32
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Аліна Рашевська

У Дніпрі посеред парку знайшли труп чоловіка. Фото 18+

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У вівторок, 31 березня, в Дніпрі на алеї в парку Глоби виявили чоловіка, який не подавав жодних ознак життя. Напівроздягнутий містянин лежав на лавці біля літнього театру.

Перехожі викликали на місце поліцію і "швидку". Медики спробували його реанімувати, проте безуспішно – чоловік був мертвим, повідомляє Інформатор.

Поруч з лавкою знайшли особисті речі померлого: верхній одяг і тростину. За попередньою інформацією, складу злочину немає.

У Дніпрі посеред парку знайшли труп чоловіка

У Дніпрі посеред парку знайшли труп чоловіка

інформатор

На місці події працювали слідчі та судмедексперт. Точну причину смерті покаже дослідження.

Увага! Фото 18+

У Дніпрі посеред парку знайшли труп чоловіка

У Дніпрі посеред парку знайшли труп чоловіка

інформатор

У Дніпрі посеред парку знайшли труп чоловіка

У Дніпрі посеред парку знайшли труп чоловіка

інформатор

У Дніпрі посеред парку знайшли труп чоловіка

У Дніпрі посеред парку знайшли труп чоловіка

інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині під час пожежі загинув чоловік. Вогонь вдалося приборкати лише через дві години.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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