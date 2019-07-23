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У Дніпрі попрощаються з десантником, загиблим в ООС

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Прощання з військовослужбовців 25 окремої повітряно-десантної бригади Семеном Румигіним відбудеться 24 липня в Дніпрі.

Про це написала депутат міської ради Дніпра Юлія Дмитрова на своїй сторінці Facebook.

Семен Румигін, загинув в ООС 21 липня

Семен Румигін, загинув в ООС 21 липня

Facebook Юлії Дмитрова

Бажають попрощатися з бійцем можуть прийти на мусульманський ділянку Краснопільського кладовища в середу о 12:30.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро загинув боєць ООС
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