У Дніпрі попрощаються з десантником, загиблим в ООС

Прощання з військовослужбовців 25 окремої повітряно-десантної бригади Семеном Румигіним відбудеться 24 липня в Дніпрі.

Про це написала депутат міської ради Дніпра Юлія Дмитрова на своїй сторінці Facebook.

Семен Румигін, загинув в ООС 21 липня Facebook Юлії Дмитрова

Бажають попрощатися з бійцем можуть прийти на мусульманський ділянку Краснопільського кладовища в середу о 12:30.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Донбасі підірвався 22-річний воїн з Дніпра.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!