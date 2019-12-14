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14 грудня • оновлено в 11:51
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У Дніпрі помер ветеран ООС: фото героя

1.6т
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У Дніпрі 13 грудня в останню путь провели ветерана Донбасу Олександра Завітайла.

Боєць помер 11 грудня в міській лікарні Дніпра від розриву тромбу. Про це повідомила волонтер Дарина Андрусенко-Якотюк на своїй сторінці в Facebook.

У Дніпрі помер ветеран ООС

У Дніпрі помер ветеран ООС

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Україна зазнала масштабних втрат: як минув тиждень в ООС

Олександр брав участь в бойових операціях на Донбасі в складі 43-го окремого мотопіхотного батальйону "Патріот" 53-й бригади.

"Я не знаю, що писати. С*ка, ну як? Ми тільки з поховання і знову немає нашого брата", - поділилася Андрусенко-Якотюк.

У п'ятницю його поховали на Лівобережному кладовищі Дніпра. У бійця залишилися дружина і мати.

У Дніпрі помер ветеран ООС

У Дніпрі помер ветеран ООС

Facebook Дар'ї Андрусенко-Якотюк

У Дніпрі помер ветеран ООС

У Дніпрі помер ветеран ООС

Facebook Дар'ї Андрусенко-Якотюк

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що воїн ООС поділився зворушливою мрією. Офіцер НГУ Харитон Старський розповів, що мріє звільнити від російської окупації Крим, в'їхавши туди на БТР з кримськотатарським прапором. Його захиснику подарували кримськотатарські друзі, які живуть на тимчасово окупованій півострові.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
ООС боєць АТО смерть похорон
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Пети Moщи
Пети Moщи
"В Днепре 13 декабря в последний путь провели ветерана" под руки чтоль провели, на сковородку)))
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Все они убийцы собственного народа Украины!
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Федоров Федор
Федоров Федор
Даже на фотке могильный крест в форме железного креста третьего рейха. Все, что нужно знать о "военах света".
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