У Дніпрі помер пацієнт з підозрою на коронавірус

У вівторок, 24 березня, в Дніпрі помер перший пацієнт з підозрою на коронавірус.

Житель Кам'янського Дніпропетровської області був госпіталізований в міську лікарню №21 за кілька годин до смерті, повідомляє "Дніпро оперативний" з посиланням на власні джерела.

Напередодні чоловік нібито відвідував Єгипет, а по приїзду відчув себе погано і залишався будинку. Медикам пацієнта врятувати не вдалося.

Офіційного підтвердження про смерть чоловіка з підозрою на коронавірус поки не надходило. Так, це може стати четвертою смертю інфікованого COVID-19 в Україні.

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