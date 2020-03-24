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24 березня • оновлено в 21:58
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У Дніпрі помер пацієнт з підозрою на коронавірус

4.3т
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У вівторок, 24 березня, в Дніпрі помер перший пацієнт з підозрою на коронавірус.

Житель Кам'янського Дніпропетровської області був госпіталізований в міську лікарню №21 за кілька годин до смерті, повідомляє "Дніпро оперативний" з посиланням на власні джерела.

Напередодні чоловік нібито відвідував Єгипет, а по приїзду відчув себе погано і залишався будинку. Медикам пацієнта врятувати не вдалося.

Офіційного підтвердження про смерть чоловіка з підозрою на коронавірус поки не надходило. Так, це може стати четвертою смертю інфікованого COVID-19 в Україні.

Новина доповнюється.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
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Комментарии на сайте не модерированы
Livesey David
Livesey David
Ноу-хау xаxляндии, все тесты на короновирус проводить посмертно.
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
Livesey David, ноу-хау какцапии обнулиться и ждать пока пуй ляжет в мавзолей
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2
0
Дніпро Події

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