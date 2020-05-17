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17 травня • оновлено в 12:35
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Ігор Кравченко

У Дніпрі помер чоловік, у якого був підтверджений COVID-19

1.4т
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У суботу, 16 травня, в Дніпрі помер 83-річний пацієнт, у якого була лабораторно підтверджена коронавірусна інфекція.

Що послужило причиною смерті чоловіка – коронавірус або супутні захворювання – на даний момент невідомо, повідомляє "Наше Місто".

Результати розтину по даному випадку будуть відомі лише 18 травня.

За даними департаменту охорони здоров'я міської ради Дніпра станом на ранок 17 травня в Дніпрі зафіксовано 13 нових випадків COVID -19. Всього з початку епідемії виявлено 318 випадків коронавірусу.

На лікуванні в стаціонарних або амбулаторних умовах знаходиться 240 осіб. У важкому стані зараз перебувають семеро людей, з них чотири – на апараті штучної вентиляції легенів. Зафіксованих летальних випадків – чотири. 74 людини на даний момент вже вилікувалися від коронавірусу.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

У Дніпрі помер чоловік, у якого був підтверджений COVID-19

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі після декількох днів спаду було зафіксовано зростання випадків COVID-19. 16 травня було 12 нових випадків зараження короновірусом.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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Коронавірус. Найважливіше

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