У Дніпрі поліція зупинила автомобіль із заручником у багажнику: подробиці

Приблизно о 01:00 23 серпня Дніпрі поліцейські зупинили автомобіль Opel за порушення правил дорожнього руху і виявили в багажнику людину.

Як передає "Інформатор", водій і двоє пасажирів транспортного засобу втекли з місця події.

У Дніпрі поліція зупинила автомобіль із заручником в багажнику dumskaya.net

Зазначається, що водій автомобіля помітно нервував, відмовився спілкуватися і надати патрульним документи.

За словами очевидця, в якийсь момент водій і пасажири покинули авто, перелізли через паркан і розбіглися в різні сторони.

Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили в багажнику 38-річного чоловіка.

Також правоохоронці знайшли предмети, схожі на пістолет і гранату.

Повідомляється, що чоловіка доставили у відділення поліції, проте він відмовився пояснювати, що трапилося.

Поліція продовжує шукати ймовірних злочинців.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в неділю, 18 серпня, в Коростені (Житомирська область) поліція затримала 45-річного іноземця за підозрою в позбавленні волі місцевої жительки. Чоловік спочатку переслідував дівчину, яка не хотіла з ним спілкуватися, а потім за допомогою шантажу і сили змусив поїхати разом із ним за кордон.

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