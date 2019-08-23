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У Дніпрі поліція зупинила автомобіль із заручником у багажнику: подробиці

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Приблизно о 01:00 23 серпня Дніпрі поліцейські зупинили автомобіль Opel за порушення правил дорожнього руху і виявили в багажнику людину.

Як передає "Інформатор", водій і двоє пасажирів транспортного засобу втекли з місця події.

У Дніпрі поліція зупинила автомобіль із заручником в багажнику

У Дніпрі поліція зупинила автомобіль із заручником в багажнику

dumskaya.net

Зазначається, що водій автомобіля помітно нервував, відмовився спілкуватися і надати патрульним документи.

За словами очевидця, в якийсь момент водій і пасажири покинули авто, перелізли через паркан і розбіглися в різні сторони.

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Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили в багажнику 38-річного чоловіка.

Також правоохоронці знайшли предмети, схожі на пістолет і гранату.

Повідомляється, що чоловіка доставили у відділення поліції, проте він відмовився пояснювати, що трапилося.

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Поліція продовжує шукати ймовірних злочинців.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в неділю, 18 серпня, в Коростені (Житомирська область) поліція затримала 45-річного іноземця за підозрою в позбавленні волі місцевої жительки. Чоловік спочатку переслідував дівчину, яка не хотіла з ним спілкуватися, а потім за допомогою шантажу і сили змусив поїхати разом із ним за кордон.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
поліція викрадення кримінал
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