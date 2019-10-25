У Дніпрі поліція затримала банду грабіжників банкоматів

У Дніпрі поліція за участю спецназу заарештувала трьох підозрюваних у підривах і крадіжці грошей з банкоматів.

Операція із затримання відбулася в ніч на 23 жовтня, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Поліція затримала підозрюваних у крадіжках з банкоматів Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Зазначається, що слідчі документували діяльність угруповання, причетного до підривів банкоматів і крадіжок грошей, з грудня 2018 року.

Для розслідування у відділах та відділках поліції були створені спеціальні групи, застосовано низку негласних слідчих дій і пошукових заходів, зокрема й обстеження місць злочинів експертами, вилучення доказів, проведення трасологічної та дактилоскопічної експертизи.

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"Це дозволило надалі встановити й затримати в ніч на 23 жовтня трьох жителів Дніпра віком від 22 до 32 років, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні цих злочинів", – йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

Під час обшуків за місцем проживання та в автомобілях затриманих оперативники вилучили кілька пістолетів, патрони, номерні знаки до автомобілів, шоломи, бронежилети, газові балони, шланги та інші інструменти, за допомогою яких вчинювалися правопорушення.

Крім того, вилучені автомобілі BMW і ВАЗ, скутер і велосипед, на яких пересувалися підозрювані.

Правоохоронці встановили, що банда діяла вночі та обирала банкомати, що не обладнані камерами відеоспостереження, у віддалених районах міста. Як зазначають експерти, апарати були пошкоджені шляхом вибуху газоповітряної суміші.

За вказаними фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Їм загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що в селі Миколаївка Дніпропетровської області в ніч з 10 на 11 жовтня озброєна банда увірвалася до будівлі сільради й підірвала банкомат. Нападники забрали касети з грошима та втекли з місця злочину.

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