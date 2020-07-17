У Дніпрі поліцейські затримали групу зловмисників, які під виглядом перевірок лічильників обкрадали пенсіонерів.

Злочинців зловили "на гарячому" одразу після скоєння чергової крадіжки на проспекті Олександра Поля. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

У Дніпрі поліцейський постраждав, затримуючи шахраїв Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

Під час затримання підозрювані чинили опір і збили поліцейського. Оперативника з травмою руки госпіталізували до лікарні.

Четверо співучасників – три жінки і один чоловік – були затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За вказаним фактом почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Зараз триває досудове розслідування.

У Дніпрі поліцейський постраждав, затримуючи шахраїв Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

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