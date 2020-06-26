У Дніпрі поїзд збив коляску з півторарічною дитиною: фото з місця НП

У четвер, 25 червня, в Дніпрі в районі вулиці Танкістів сталася надзвичайна пригода.

Як повідомляє "Дніпро оперативний", ремонтний потяг збив коляску, в якій знаходилася півторарічна дитина (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, бабуся гуляла з дівчинкою і хотіла перетягнути коляску через залізничні колії в недозволеному місці.

У цей момент по залізниці рухався ремонтний потяг. Сама жінка встигла піти зі шляху прямування поїзда, але прибрати коляску не встигла.

У Дніпрі поїзд збив коляску з дитиною. Фото "Дніпро оперативний"

В результаті поїзд збив коляску, з розташованою усередині півторарічною дівчинкою. Машиніст зупинив потяг, а жінка покинула місце події разом з дитиною, залишивши там коляску та особисті речі.

У Дніпрі поїзд збив коляску з дитиною. Фото "Дніпро оперативний"

На місце події прибула поліція і обстежила територію. Потім правоохоронці знайшли жінку з маленькою дитиною на вулиці Льотчиків.

Обличчя дитини було в крові і співробітники патрульної поліції прийняли рішення терміново госпіталізувати дівчинку в дитячу лікарню на Космічній, не чекаючи приїзду швидкої допомоги.

Попередній діагноз, який поставили лікарі постраждалій дівчинці – перелом верхньої щелепи і поламані зуби. Дитину помістили в реанімацію.

До лікарні також прибули батьки дитини, яким повідомили про трагічний інцидент.

Тепер поліція буде з'ясовувати всі подробиці і обставини надзвичайної події.

У Дніпрі поїзд збив коляску з дитиною. Telegram-канал "Х*вий Дніпро"

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